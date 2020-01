Tragedia corso Francia, via all’interrogatorio di Genovese che prende un nuovo avvocato (Di giovedì 2 gennaio 2020) È appena cominciato nell’ufficio della gip Nicotra l’interrogatorio di Pietro Genovese, accusato di duplice omicidio stradale per il doppio investimento di corso Francia. Nel collegio difensivo oltre a Gianluca Tognozzi c’è ora anche il professor Franco Coppi, considerato tra gli avvocati più in vista di Roma. Genovese ha anticipato la volontà di rispondere alle domande del gip che subito dopo Natale ha ordinato per lui gli arresti domiciliari. Secondo le ricostruzioni della procura, Genovese la sera del 21 dicembre si è messo al volante con un tasso alcolemico nel sangue di 1,4. Il ragazzo è entrato all’interrogatorio completamente vestito di nero, accompagnato dai due legali. L'articolo Tragedia corso Francia, via all’interrogatorio di Genovese che prende un nuovo avvocato proviene da Open. Leggi la notizia su open.online

