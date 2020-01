The Witcher di Netflix vs Il Trono di Spade? Ecco quando Andrzej Sapkowski lanciò una frecciata alla serie HBO (Di giovedì 2 gennaio 2020) The Witcher, la serie TV prodotta da Netflix, sta ottenendo un successo davvero ottimo nonostante delle recensioni della critica tutt'altro che entusiastiche e ormai da parecchio tempo è in auge un paragone che inevitabilmente fa molto discutere dato che riguarda una delle produzioni di maggior successo degli ultimi anni: Il Trono di Spade.Il paragone come spesso accade in questi casi lascia il tempo che trova ed è a dir poco semplicistico ma ha comunque permesso a una frase piuttosto vecchia dell'autore dei romanzi di tornare a essere virale. La dichiarazione di Andrzej Sapkowski risale al Varsavia Comic Con del 2018 e riguardava proprio Il Trono di Spade."Credo che il mio lavoro in quanto consulente creativo per questa serie sia essere sicuro del fatto che in nessun momento dello show apparirà dal nulla e canterà Ed Sheeran. E potete stare certi che mi assicurerò che non succeda mai, ... Leggi la notizia su eurogamer

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Witcher: in parecchi paesi la serie Netflix ha già superato la popolarità di un altro celebre show… - blueyesvally : Ho iniziato The Witcher e sono alla quarta puntata. Sono io o non ci si capisce niente a meno che non si abbia sottomano il libro?! - Asgard_Hydra : Nella prima stagione di The Witcher è presente un collegamento a Game of Thrones -