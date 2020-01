Sci alpino, Slalom Zagabria 2020: calendario gare 4-5 gennaio, orari e programma. Appuntamento alla sera! (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il nuovo anno solare della Coppa del Mondo di sci alpino si aprirà in Croazia, a Zagabria, sabato 4 e domenica 5 gennaio, quando saranno in programma due Slalom speciali. Sabato tocca alle donne, con le manche alle ore 13.00 ed alle ore 16.15, mentre domenica tocca agli uomini, con le due discese previste per le ore 14.15 e per le ore 17.15, in notturna. Tutte le gare della Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare in programma. programma COPPA DEL MONDO SCI alpino Zagabria 4-5 gennaio Sabato 4 gennaio Ore 13.00: prima manche Slalom speciale femminile Ore 16.15: seconda manche Slalom speciale femminile Domenica 5 gennaio Ore ... Leggi la notizia su oasport

