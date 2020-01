Pistocchi al veleno su Twitter contro Luciano Moggi (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il giornalista Maurizio Pistocchi non nasconde il disappunto in merito ad un’intervista di concessa da Luciano Moggi Pistocchi sottolinea come l’ex dirigente bianconero parli in seconda persona plurale quando menziona la Juventus Il tweet “Siamo primi”(LMoggi ) ( e lasciamo perdere le banalità assortite su gioco e atteggiamento della Juve di Sarri pic.Twitter.com/DMExymk97C — Maurizio Pistocchi (@pisto gol) January 2, 2020 PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Calciomercato – Il Napoli forte su Acuna, esterno mancino dello Sporting Lisbona VIDEO – Auriemma fa il punto sul mercato azzurro: affare Lobotka, scambio De Sciglio-Hysaj Koutris, l’agente svela: “Futuro al Napoli? Al mio assistito non dispiacerebbe, stiamo parlando di un grande club” Inter, tegola per Conte: il giocatore si è infortunato, può saltare la sfida con il Napoli! Mercato Napoli: ... Leggi la notizia su forzazzurri

