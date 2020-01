Perugia, nigeriano senza biglietto aggredisce agenti: denunciato (Di giovedì 2 gennaio 2020) Federico Garau Lo straniero, in possesso di regolare permesso di soggiorno e di carta di identità italiana, fingeva di non comprendere la lingua nel vano tentativo di evitare la contravvenzione perchè colto senza regolare biglietto Sprovvisto di regolare titolo di viaggio per poter usufruire dei servizi di un treno regionale, si è prima rifiutato di fornire le proprie generalità al controllore, fingendo anche di non essere in grado di comprendere la lingua italiana pur di farla franca, ed ha quindi aggredito gli agenti della Polfer di Perugia per aprirsi una via di fuga. Protagonista in negativo dell'ennesimo episodio del genere a bordo di un mezzo pubblico è in questo caso un cittadino 28enne di nazionalità nigeriana, che ha subito una denuncia in stato di libertà a seguito delle operazioni di fermo. Secondo quanto riferito dai quotidiani locali in relazione al caso, ... Leggi la notizia su ilgiornale

