Paolo, un normale drogato, non voleva diventare un eroe del nostro tempo (Di giovedì 2 gennaio 2020) Paolo, un normale drogato, non voleva diventare un eroe del nostro tempo A 36 anni Paolo era stanco dello sguardo schifato dei suoi genitori e aveva deciso di affrontare la verità: il piano di sorbire quattro negroni chiacchierando con gli amici in attesa della grande idea non funzionava. Sì, al secondo giro nascevano discrete perle, al terzo si affrontavano i problemi tecnici e al quarto si rievocavano vecchi bagordi e compiante puttane, ma i soldi non arrivavano. Continuava a dividere il tetto col padre, ex caporeparto invalido al 100% grazie a un cugino cassazionista e la madre, un’imboscata statale sempre impegnata a organizzare scioperi di scarso successo. Dal giorno del diploma in ragioneria, Paolo non aveva mai smesso con le sue amate riunegroni. Le aveva anzi affinate introducendo le cosiddette droghe da passeggio, e smascellava felice nelle discoteche tra balli e ... Leggi la notizia su termometropolitico

