Monopattini elettrici in città: la decisione ufficiale (Di giovedì 2 gennaio 2020) Monopattini elettrici in città: arriva il verdetto ufficiale per il 2020. Ecco cosa sarà consentito e cosa non col nuovo mezzo di circolazione. Monopattini elettrici equiparati alle biciclette. E dunque potranno circolare liberamente per tutte le città italiane. E’ questo il verdetto del codice stradale per questo nuovo 2020. I nuovi mezzi, quindi, assumono lo … L'articolo Monopattini elettrici in città: la decisione ufficiale proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

fattoquotidiano : Monopattini elettrici, ora possono circolare come le biciclette. Stop alle multe, casco non obbligatorio ma consigl… - Comincini : Da oggi i #monopattini elettrici possono circolare come le biciclette: una piccola ma importante rivoluzione per la… - Corriere : Monopattini elettrici equiparati alle bici: possono circolare in città, senza patente e... -