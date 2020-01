Milano : Grimoldi (Lega) accusa una dipendente comunale - ‘insulti a Israele su FB’ : Milano , 2 gen. (Adnkronos) – “La Milano di Giuseppe Sala e del Pd purtroppo continua a mostrare e confermare il suo volto anti semita e anti israeliano”, afferma in una nota Paolo Grimoldi , deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda, che accusa una dipendente comunale per un post su Facebook. La dipendente , “che si definisce marxista e posa con Sala con le bandiere rosse”, avrebbe “insultato lo ...

Milano : Grimoldi (Lega) - 'guasto a stazione Garibaldi emblema inefficienza Fs' : Milano, 24 dic. (Adnkronos) - "Questa mattina la circolazione ferroviaria in Lombardia è stata paralizzata per più di tre ore a causa di un guasto alla stazione di Porta Garibaldi, con ritardi pesanti anche per le Frecce e per il Tgv per Parigi, oltre a sospensioni e rallentamenti nelle tratte local