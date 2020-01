M5s, Paragone: “Probiviri sono il nulla guidati da uno che è il nulla. Farò ricorso contro espulsione” (Di giovedì 2 gennaio 2020) “Paragone deve essere buttato fuori perchè è uno strano Savonarola, uno strano predicatore che ci costringe a guardarci allo specchio. Bene, questo Paragone si appellerà all’ingiustizia arbitraria dei probiviri del nulla, guidati da qualcun altro che è il nulla, e si arroga il diritto di espellermi. Ma io Farò ricorso e se mi gira mi rivolgerò anche alla giustizia ordinaria per far capire l’arbitrarietà delle regole”. Così Gianluigi Paragone, in un video su Facebook, all’indomani della sua espulsione dal Movimento e dall’appoggio da parte di Alessandro Di Battista, che di lui ha detto: “È molto più grillino di tanti che si professano tali”. L'articolo M5s, Paragone: “Probiviri sono il nulla guidati da uno che è il nulla. Farò ricorso contro espulsione” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

MediasetTgcom24 : M5s, il collegio del probiviri dispone l'espulsione di Paragone - petergomezblog : M5S, Gianluigi Paragone espulso dai probiviri: “Tra i motivi il voto contrario alla manovra”. Lui: “Sono stato cacc… - carlosibilia : Votare contro #RdC #Quota100 e #vvf non è da #M5S . #Paragone #BuoniPropositi2020 Meno chiacchiere, portare a casa… -