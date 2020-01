L’esercito statunitense ha vietato ai soldati di usare l’app TikTok (Di giovedì 2 gennaio 2020) I soldati delL’esercito degli Stati Uniti non potranno più utilizzare l’applicazione TikTok, popolarissima tra i più giovani di tutto il mondo, sui dispositivi mobili di proprietà del governo, a seguito di una decisione di vietare l’app. Alla base di questa decisione vi sono preoccupazioni relative alla sicurezza dell’applicazione sviluppata della ByteDance di Pechino. Il portavoce delL’esercito Usa, il colonnello Robin Ochoa, ha detto che l’applicazione è considerata una «minaccia informatica». Già nel dicembre 2019 il dipartimento della Marina statunitense aveva richiesto ai soldati di eliminare l’app dai propri dispositivi. Successivamente anche il dipartimento della Difesa Usa ha invitato i militari a «diffidare delle applicazioni scaricate, monitorare i telefoni per testi insoliti e non richiesti», nonché di «eliminare immediatamente e disinstallare TikTok per eludere ... Leggi la notizia su open.online

