La Corea del Nord ha perso la pazienza? (Di giovedì 2 gennaio 2020) Dodici mesi fa aveva tenuto il suo discorso di fine anno in uno dei suoi uffici, seduto su una poltrona di pelle e con addosso un abito in stile occidentale. Quest’anno Kim Jong Un ha rilasciato il tradizionale discorso di Capodanno al termine di una riunione plenaria del Partito dei Lavoratori di Corea durata quattro giorni. Il differente contesto offre subito un chiaro segnale di come potrebbero evolversi i rapporti tra Pyongyang e Washington. Il governo NordCoreano aveva accettato di sedersi a un tavolo per firmare un trattato di denuclearizzazione ma, dopo mesi di innumerevoli tira e molla, Kim ha deciso di concedere agli americani un ultimatum: o raggiungiamo un accordo entro il 31 dicembre 2019 o salta tutto. Tra le parti non c’è stata alcuna fumata bianca. Dunque, fine dei buoni propositi. “Non abbiamo motivo di continuare in modo unilaterale questo impegno”, ha ... Leggi la notizia su it.insideover

agenzia_nova : #CoreadelNord: Kim Jong-un anticipa la presentazione di una “nuova arma strategica”. I dettagli:… - Giapponeitalia : La Corea del Sud per turismo - AurelioGiansira : L'Amministrazione Trump alza il prezzo per il mantenimento dello scudo statunitense nella Corea del Sud ed in Giapp… -