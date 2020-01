Irpinia Sistema Turistico, prorogata al 7 febbraio la scadenza per le istanze (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – E’ stata procrastinata al prossimo 7 febbraio la scadenza per proporre le istanze relative al progetto Irpinia Sistema Turistico. Il piano è promosso dalle associazioni di categoria Confindustria Avellino, Confartigianato Avellino e Federalberghi Avellino e sta registrando consensi nel corso delle tappe sul territorio per illustrarne i contenuti. L’obiettivo è di favorire la nascita di un Sistema territoriale che organizzi le attività economiche, i beni materiali e immateriali, le risorse umane e naturali al fine di creare una nuova destinazione turistica attraverso un contratto di rete tra gli operatori. La modalità operativa è quella di un disciplinare di definizione di un marchio di qualità della rete e del Sistema, e l’organizzazione di uno o più club di prodotto. In tale ottica le associazioni di categoria riunite in partenariato ... Leggi la notizia su anteprima24

