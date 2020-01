Incidente per Uccio De Santis, il comico barese sarà operato alla spalla e dovrà riposare 40 giorni (Di giovedì 2 gennaio 2020) Dopo l'Incidente stradale che in cui è stato coinvolto nella serata del 31 dicembre 2019, Uccio De Santis in seguito ad un immediato ricovero in ospedale sarà operato alla spalla quanto prima. Questo è quanto dichiarato dallo staff del reparto di ortopedia del Policlinico di Bari. Il comico ha poi voluto ringraziare tutti i professionisti che lo hanno soccorso dopo il violento impatto. Leggi la notizia su tv.fanpage

rtl1025 : Il 29 dicembre 2013, sei anni fa oggi, la vita di #MichaelSchumacher cambiò per sempre dopo il tragico incidente su… - fubettina : Posso dire che questa scusa degli sensi di colpa per l'incidente sta ampiamente stancando?? Ma basta dai.. #ilparadisodellesignore - marco_boggero : RT @lauranaka: #DiMaio su #Autostrade : 'Tutti scandalizzati per crollo titolo #Atlantia ma chi si è scandalizzato non lo ha fatto con crol… -