Incidente Balotelli, il web si scatena e genera una fake news [DETTAGLI] (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il nuovo anno, per Mario Balotelli, è iniziato subito in maniera movimentata. Alle prime luci dell’alba di ieri, giorno 1, il calciatore è stato protagonista di un piccolo Incidente, mentre stava rientrando a casa, per fortuna senza conseguenze. La Fiat 500 Abarth del calciatore alla cui guida c’era un amico (l’attaccante era passeggero), è andata a finire contro un marciapiede dopo una manovra sbagliata del conducente, finendo fuori uso. Tanto che, per rimuovere la vettura, è stato necessario il carro-attrezzi. Il rapido via vai di notizie in rete, però, ha generato una vera e propria fake news, ingigantendo il fatto e rendendolo più grave. Sul web, infatti, ha iniziato a circolare la foto di una Ferrari semi distrutta, accompagnata dalla notizia di un Incidente ben più grande. Da specificare come quella foto si riferisse ad un schianto avvenuto qualche giorno ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

