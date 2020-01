Galatasaray, Falcao suggerisce Murillo della Sampdoria (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il Galatasaray vuole Murillo della Sampdoria: il consiglio arriva dal compagno di nazionale Falcao Il Galatasaray è alla ricerca di un difensore per la seconda parte di stagione. L’attenzione si è spostata sulla Serie A, precisamente in casa Sampdoria. Il club turco vorrebbe strappare Jeison Murillo ai blucerchiati. Il suggerimento arriva direttamente da Radamel Falcao, attaccante del Galatasaray e compagno di nazionale dello stesso Murillo. Il centrale colombiano si è trasferito dal Valencia in prestito con obbligo di riscatto. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

