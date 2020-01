Gaia e Camilla, post della Palombelli: "Da giovane ero scellerata, stop ipocrisie" (Di giovedì 2 gennaio 2020) Rachele Nenzi e parole di Barbara Palombelli che "da antropologa e persona non ipocrita", tratta su Facebook dei giovani di oggi e di ieri, dei riti d'iniziazione, delle prove di coraggio e irresponabilità che costellano il passaggio dall'infanzia all'età adulta I funerali di Gaia e Camilla, le ragazze di 16 anni investite e uccise dall'auto di Pietro Genovese in Corso Francia a Roma, non hanno placato le discussioni, i litigi e il dibattito attorno all'incidente che da giorni riempie le pagine dei quotidiani nazionali. Sull'argomento è intervenuta anche Barbara Palombelli, che senza mai citare il caso ha pubblicato sul suo profilo Facebook un lungo post in cui racconta della sua giovinezza. Il messaggio: "Basta ipocrisie" Oggi, il 20enne che ha investito le ragazze e per questo motivo si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio stradale plurimo, comparirà ... Leggi la notizia su ilgiornale

HuffPostItalia : 'Anch'io passavo col rosso e correvo in moto senza casco. Basta ipocrisie su Gaia e Camilla' - repubblica : Videodenuncia Roma, dopo Gaia e Camilla nulla è cambiato: a Corso Francia ancora attraversamenti irresponsabili - Agenzia_Ansa : Si distrae per guardare fiori per Gaia e Camilla, tampona auto della polizia a Corso Francia a #Roma #ANSA -