FIFA 20: compaiono per errore delle carte oro dei player pick della FUT Champions (Di giovedì 2 gennaio 2020) Se siete tra quelli che stamattina hanno aperto i pacchetti della FUT Champions Weekend League all'interno di FIFA 20 ed avete trovato delle carte oro anziché le consuete rosse, non allarmatevi: si è trattato di un errore.Durante la stessa mattina, dopo che è stato fatto presente il problema attraverso i canali social di FIFA 20, i pacchetti sono stati temporaneamente rimossi, con buona pace invece di chi li aveva già aperti. L'account Twitter di FIFA Direct Communications ha annunciato di essere al corrente del problema e che lo studio sta cercando di rimediare.Una volta che il problema verrà risolto, tutti i giocatori riceveranno i pacchetti corretti. Attualmente non sappiamo quanto ci vorrà, anche perché EA non ha ancora fatto nessun commento a riguardo, ma è probabile che il tutto si sistemerà una volta che verrà pubblicata la patch correttiva.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

