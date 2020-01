Federica Nargi: «Tra bimbe e Alessandro sono sempre in movimento» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Squat, piegamenti, trazioni. Federica Nargi si allena nella nuova palestra McFit aperta a Brescia, in piazza Vittoria, la numero 34 in Italia per la catena. Esegue gli esercizi ascoltando le incitazioni dei trainer, in compagnia della ginnasta Giorgia Villa, mentre Alessandro Matri, il compagno, è appena arrivato con le loro due figlie. sono una coppia felice e atletica, calciatore professionista lui, star del mondo dello spettacolo lei, ex Velina con un passato da ballerina. Tra palestra, bambine, lavoro e alimentazione da sportivi, si prende cura del proprio benessere fisico e psichico. Quanto è importante per lei tenersi in forma? «Per il lavoro che faccio è molto importante, sia con l’alimentazione sia con l’allenamento». Quanto tempo dedica all’allenamento? «Cerco di ritagliarmi il tempo per riuscire ad andare in palestra almeno due volte a settimana». Ha una ... Leggi la notizia su vanityfair

stebillo : RT @la_stordita: Di quelli che commentano i post col geotag Madonna Di Campiglio di Federica Nargi adoro chi le chiede “ma sei in montagna?” - la_stordita : Di quelli che commentano i post col geotag Madonna Di Campiglio di Federica Nargi adoro chi le chiede “ma sei in montagna?” - twentydue : Il problema non è la Ratajkovski, il problema è Federica Nargi stupendaaaaa -