Crollo galleria A26, sospesi ispettori Spea: “Avevano appena verificato senza segnalare nulla” (Di giovedì 2 gennaio 2020) In un recente controllo, gli ispettori Spea, la società di ingegneria del gruppo Atlantia, la holding della famiglia Benetton, avevano accertato che la galleria Bertè aveva superato positivamente e senza criticità le verifiche condotte. Aspi ha annunciato che il piano di controlli sulle gallerie si concluderà dentro due mesi. Leggi la notizia su fanpage

