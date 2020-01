**Conti pubblici: Mef, in 2019 fabbisogno di 41,78 mld, in miglioramento** (Di giovedì 2 gennaio 2020) Roma, 2 gen. (Adnkronos) – Il fabbisogno del settore statale dell’anno 2019 è pari a 41,780 miliardi di euro, in miglioramento rispetto ai 45,218 mld del 2018. Lo rende noto il ministero dell’Economia e delle Finanze. Il fabbisogno annuale del settore statale del 2019, rileva, “ha beneficiato di maggiori incassi fiscali e contributivi, di maggiori utili e dividendi rispetto allo scorso anno versati dalla Banca d’Italia e dalla Cassa Depositi e Prestiti e di maggiori accrediti da parte dell’Ue ai Fondi di rotazione; dal lato delle spese si è avuto nel corso dell’anno un aumento dei prelievi dai conti di tesoreria degli Enti previdenziali e degli Enti territoriali nonché un aumento della quota di partecipazione dell’Italia al bilancio comunitario”. La spesa per interessi sui titoli di Stato presenta una diminuzione di circa 800 ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

