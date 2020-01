Come la ‘ndrangheta sfrutta i droni (Di giovedì 2 gennaio 2020) Alcune settimane fa con l'intervento di Umberto Saccone, ex capo della Security di Eni, abbiamo voluto avviare un dibattito sul tema della sicurezza nell'Italia contemporanea. di DRONES URBAN SECURITY Oggi offriamo un'analisi a cura della società Drone Urban Security sui rischi legati all'utilizzo improprio dei droni. Con l'interessante caso di studi dello sfruttamento dei droni ad opera della più pericolosa delle mafie italiane, la (...) - Politica / Mafia, 'Ndrangheta, , Spionaggio, Drone Leggi la notizia su feedproxy.google

