Colpita da un proiettile a Capodanno, il racconto: “Io viva per miracolo” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Colpita da un proiettile a Capodanno: Giovanna Severino, 19enne di Napoli, è viva per miracolo e ha raccontato il suo dramma per La Repubblica oggi in edicola. Di seguito il racconto. Colpita da un proiettile a Capodanno. Il 2020 di Giovanna Severino, una 19enne di Napoli, è iniziata nel peggiore dei modi. Colpita mentre era … L'articolo Colpita da un proiettile a Capodanno, il racconto: “Io viva per miracolo” proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

