Cinque persone sono state intossicate dal monossido carbonio a Dolzago (Di giovedì 2 gennaio 2020) A Dolzago, in provincia di Lecco, Cinque persone, tra cui due bambini di 10 e 7 anni, sono state soccorse da carabinieri e vigili del fuoco per un'intossicazione da monossido di carbonio. sono state tutte ricoverate in codice giallo negli ospedali di Lecco ed Erba con sintomi da intossicazione (alcuni con cefalea, nausea e vomito). Leggi la notizia su agi

