Chris Barker trovato morto: nuovo dramma nel calcio (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il mondo del calcio deve fare i conti con un nuovo dramma: l’ex difensore Chris Barker è stato trovato morto in casa, forse per un malore. L’ex difensore di Cardiff e Barnsley, Chris Barker, è morto all’età di 39 anni. Per la squadra scozzese, un nuovo dramma dopo la morte di Emiliano Sala, il calciatore … L'articolo Chris Barker trovato morto: nuovo dramma nel calcio è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

