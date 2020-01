Capodanno 2020, ecco come hanno festeggiato i vip (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il 2019 si è concluso e anche i vip italiani hanno festeggiato l’arrivo del nuovo anno con tanto di festeggiamenti e vacanze incluse. Tra chi ha preferito l’atmosfera natalizia delle montagne e chi si è goduto un clima mite vicino al mare, scopriamo come hanno aspettato il nuovo anno i nostri vip. Un Capodanno innevato per Belen Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno scelto la Svizzera come luogo per festeggiare l’arrivo del 2020. I due hanno postato uno scatto intimo a letto. Michelle Hunziker, insieme al marito Tomaso Trussardi e alle figlie, si è rifugiata al fresco, più precisamente sulle Dolomiti. Nella meta classica di Madonna Di Campiglio troviamo invece la coppia di Federica Nargi e Alessandro Matri, e Elisabetta Canalis con il marito Brian Perri. Rimanendo in tema di veline, anche Maddalena Corvaglia ha scelto la neve e ha trascorso le festività a ... Leggi la notizia su thesocialpost

