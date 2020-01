Botti di Capodanno 2020: un morto e 204 feriti (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tanti sono i divieti che il nostro paese ha emesso per la notte di Capodanno e tanti sono gli incidenti che ogni anno si registrano per colpa dei fuochi d’artificio e dei Botti di varia intensità. Era dallo scorso 2013 che nessuno nel paese moriva nella notte di Capodanno. Il 31 dicembre del 2020, si è concluso con un morto e circa 204 feriti. 38 sono stati ricoverati anche in ospedale e tra questi più di 10 sono in gravi condizioni. La persona morta è un ragazzo di soli 26 anni, di nome Valerio Amatizi. In molti lo conoscevano per il suo meraviglioso lavoro dopo il terremoto del 24 agosto dello scorso 2016. Aveva prestato soccorso ad Arquata del Tronto, il luogo di nascita della sua intera famiglia. Valerio è morto la notte di Capodanno, dopo essersi calato in un dirupo perché voleva spegnere ... Leggi la notizia su bigodino

