Belen e Stefano sotto attacco: “Sei un guardone” [FOTO] (Di giovedì 2 gennaio 2020) Belen e Stefano De Martino hanno trascorso un Capodanno felice insieme al loro piccolo Santiago lontano dal caos della città. La coppia più famosa della televisione italiana ha infatti deciso di recarsi in Svizzera, più precisamente a Silvaplana, per godersi l’aria di famiglia e delle lunghe sciate in montagna. La showgirl ha pubblicato sui social numerose FOTO della loro vacanza e ha ricevuto qualche commento poco carino da parte di un follower. Vediamo insieme cosa è successo. L’aspra critica di un follower: Belen risponde stizzita La giovane donna argentina e suo marito Stefano De Martino hanno passato delle giornate davvero speciali e gli aggiornamenti per i fan non sono di certo mancati: FOTO su Instagram, Ig Stories. Tutti i followers di Belen sono stati più che contenti di poter esserle vicino anche in questa occasione, ma i commenti negativi non sono mancati. La ... Leggi la notizia su velvetgossip

