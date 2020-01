Avellino, per l’attacco torna di moda un vecchio pallino di Musa (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Il ritorno di Carlo Musa ad Avellino fa rima con mercato. Da oggi è aperta ufficialmente la finestra per rinforzare la formazione di Ezio Capuano. Due le priorità messe in cima alla lista dal tecnico di Pescopagano: rinforzare la batteria dei portieri, ma soprattutto puntellare l’attacco dopo l’infortunio di Charpentier. Tra i pali, secondo indiscrezioni emerse, l’Avellino ha già l’accordo con Adamonis portiere in uscita dal Catanzaro. Elemento che lo scorso anno ha vestito la maglia della Casertana. In avanti il nome nuovo è quello di Marcheggiani. Quest’ultimo vecchio pallino del dirigente laziale che già lo scorso gennaio voleva portarlo all’Avellino, ma non ci fu la possibilità. Attualmente libero, dopo l’avventura al Rieti, potrebbe approdare in Irpinia. Marcheggiani in Serie C ha segnato già 8 ... Leggi la notizia su anteprima24

