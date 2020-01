Studentessa non riesce a smettere di grattarsi il viso, il suo volto è pieno di cicatrici, soffre di una rarissima malattia (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Si tratta di dermatillomania una rara patologia compulsiva che affligge l’esistenza di una Studentessa di 20 anni, Samantha Wake. La ragazza infatti si gratta continuamente il viso sino a farlo sanguinare e non riesce a controllare questo irrefrenabile impulso che le sta rovinando la vita. Naturalmente tutti le chiedono cosa le sia successo al viso, come mai sia pieno di cicatrici e croste e Samantha che ormai ha accettato e convive con questo disturbo, non può fare altro che ammettere di essere lei la causa di tutti quegli sfregi. E’ esattamente consapevole di quali possano essere i disagi che dovrà affrontare, ma quando si guarda allo specchio ed intravede un impercettibile difetto, entra in una sorta di trance che la spinge a grattarsi forsennatamente anche per sei ore tanto che poi la pelle del viso si lacera e comincia a sanguinare. Ora finalmente Samantha ha deciso ... Leggi la notizia su baritalianews

