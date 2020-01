Sergio Mattarella, oltre 10 milioni di spettatori per il discorso di fine anno: quasi 60% di share (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Più di 10 milioni di spettatori (10.121.552) e 59,51% per cento di share. Come per la fine del 2018, grande attenzione degli italiani per il messaggio dell’ultimo dell’anno dal Quirinale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, trasmesso ieri a reti unificate. Gli spettatori sono stati ripartiti così: RaiUno 4.905.110, RaiDue 559.871, RaiTre 833.786, RaiNews 26.801, Canale5 2.513.929, ReteQuattro 514.105, La7 596.866 TgCom24 17.306, SkyTg24 116.662, SkyTg24(50) 37.116. L'articolo Sergio Mattarella, oltre 10 milioni di spettatori per il discorso di fine anno: quasi 60% di share proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

