Salerno, successo e pienone per il concerto in piazza Amendola (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Le foto postate su Facebook ed inoltrate, quasi in tempo reale dall’ufficio stampa del Comune di Salerno, mostrano una città piena e soddisfatta del suo Capodanno. piazza Amendola è stata riempita e c’è soddisfazione nello sguardo del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli mentre brinda alla sua città: “Auguri da Salerno la città della bellezza, dell’accoglienza e della gioia. Una notte magica, tutti in piazza Amendola a cantare e ballare con Irene Grandi ed I Negrita. Grazie al Presidente Vincenzo De Luca per il sostegno ed a tutti quelli che hanno lavorato per questo grande successo. Godetevi ed Amate Salerno la Città delle Luci d’Artista”, scrive il primo cittadino soddisfatto per l’esito mai scontato del concerto di Fine anno. L'articolo Salerno, successo e pienone per il concerto in piazza Amendola proviene da ... Leggi la notizia su anteprima24

