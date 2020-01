Prescrizione, la riforma ora è in vigore. Di Maio: “Il governo con la Lega è saltato ad agosto perché non volevano questa legge” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Dopo più di un anno di polemiche entra in vigore la riforma della Prescrizione. Dalla mezzanotte, infatti, è diventata legge la norma che blocca il decorso dei termini dopo il primo grado di giudizio. Una misura bandiera per il Movimento 5 stelle, che infatti esulta: “Per i reati commessi dopo questa data se si arriva alla sentenza del primo grado di giudizio, si va fino in fondo. Nessuna rinuncia dello Stato a dare una verità definitiva. Diamo giustizia a chi chiede giustizia“. E se in Parlamento Forza Italia lancia l’ennesimo appello a Pd e renziani per “un’abrogazione lampo“, Luigi Di Maio nel giorno di capodanno inserisce proprio la riforma della Prescrizione tra i motivi che hanno portato Matteo Salvini a togliere l’appoggio all’esecutivo sostenuto dal Carroccio e dal M5s. “Se è saltato il governo ad agosto è anche perché non si ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

