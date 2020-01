Paralimpiadi Tokyo 2020: quando si svolgono? Calendario, date e programma (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Le Paralimpiadi di Tokyo 2020 si disputeranno dal 25 agosto al 6 settembre, sarà la capitale del Giappone a ospitare la XVI edizione dei Giochi Estivi riservati ad atleti con disabilità. Le emozioni pulluleranno, lo spettacolo sarà presente per le due settimane di gare, ci sarà sempre da divertirsi giorno dopo giorno con una programmazione molto fitta e tantissimi eventi che si susseguiranno giorno dopo giorno. Il Calendario delle Paralimpiadi di Tokyo 2020 è infatti davvero molto intenso, ogni giorno ci sarà da divertirsi senza un attimo di tregua: gli appassionati veri saranno costretti a un cambio di fuso orario visto che in Giappone saranno avanti sette ore rispetto a noi ma sono sacrifici fattibili per una volta in quattro anni. Alle Paralimpiadi 2020 sono presenti 22 sport per un totale di 540 eventi da medaglia! La Cerimonia d’Apertura è prevista per venerdì 24 agosto e le ... Leggi la notizia su oasport

