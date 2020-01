Pago saluta con amarezza il 2019: “Avrei voluto che certe cose fossero andate diversamente” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Pago tira le somme dell’anno che è appena passato, ecco cosa ha detto sul suo profilo Instagram Torna ad attirare l’attenzione del gossip Pago, il cantautore ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island Vip insieme all’ormai ex fidanzata Serena Enardu, divenuta nota anni fa per aver partecipato nei panni di tronista al Trono Classico di Uomini e Donne. I due hanno partecipato al reality delle tentazioni per chiarire alcuni dubbi sulla loro storia d’amore, ma la loro relazione non è sopravvissuta, l’ex tronista ha infatti capito di non essere più innamorata dell’ex compagno. Dopo la rottura con Serena Pago ha sofferto e sta soffrendo davvero molto, ad oggi è ancora innamorato di lei, sta provando però a voltare pagina. Poche ore fa ha salutato l’anno che si è appena concluso tramite un post pubblicato su Instagram. Nella foto si mostra insieme al figlio Nicola, ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

