Nel 2020 scontrino elettronico obbligatorio per tutti (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Da oggi addio al vecchio scontrino ed alle ricevute. Diventa tutto obbligatoriamente automatizzato con il registratore di cassa telematico. A ricordarcelo è il Ministero delle Entrate su Twitter. scontrino elettronico obbligatorio per tutti gli esercenti. La grande novità per i commercianti parte oggi: niente più scontrini, niente più ricevute. Si completa il passaggio al telematico … L'articolo Nel 2020 scontrino elettronico obbligatorio per tutti proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

matteorenzi : Ho fatto una intervista a La Stampa. Nel 2019 abbiamo mandato a casa Salvini, nel 2020 dobbiamo puntare a riportare… - ADeLaurentiis : Cari amici, cari napoletani ovunque nel mondo. Guardiamo con fiducia al 2020, che sia ricco di gioia, successo, sal… - trash_italiano : Io che entro nel 2020 -