Napoli | 20mila botti sequestrati e raffica di arresti | il bilancio del Capodanno

Napoli - regina del Reddito di Cittadinanza : qui 120mila assegni al mese : Quasi 120mila persone in tutta la Provincia di Napoli percepiscono il Reddito di Cittadinanza : più di Lombardia e Veneto messe insieme. L'intera Campania arriva a quota 200mila, un quinto di quelle erogate in tutta Italia. Alla Campania anche il record sulla cifra erogata: una media di 554 euro, più della media nazionale (484,44 euro).Continua a leggere

Napoli - in 20mila per la notte bianca al Rione Sanità : “Inimmaginabile fino a pochi anni fa” : Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Più di 20 mila persone hanno popolato il Rione Sanità. Sono le cifre del successone della nuova “notte bianca”, andata in scena domenica sera nel popolare quartiere napoletano che al calare della sera si è illuminato per una notte di festa, musica, cibo e shopping. Entusiasta il sindaco Luigi de Magistris per un Rione Sanità “più vivo che mai, come mai lo era stato prima d’ora”. Un ...