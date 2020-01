Mattarella più Gramsci

Salvini - la diretta su Facebook dopo Mattarella : “Le mie sono parole scomode. Magari bisogna fare discorsi più melliflui - insapori” : “Le mie Magari sono parole scomode. Magari a Capodanno bisogna fare discorsi più melliflui, più incolori, più indolori, più insapori. O facciamo in fretta, o questo paese si spegne”. Queste le parole di Matteo Salvini nel suo “controdiscorso” di fine anno, trasmesso in diretta Facebook poco dopo il consueto intervento del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Nel lungo video il leader della Lega ha poi sottolineato che ...

Salvini duro dopo il discorso di Mattarella : “O si fa in fretta a aiutare le famiglie oppure tra 30 anni il discorso di Capodanno - lo si farà a un paese desertificato senza più speranza” : Durissimo Matteo Salvini subito dopo il discorso di2 Matterella in tv agli italiani. Il leader della Lega ha detto subito che le sue parole risulteranno scomode ma a “Capodanno bisogna magari fare discorsi più melliflui, più incolori, più indolori, più insapori. O facciamo in fretta, o questo paese si spegne”. Queste sono le parole pronunciate in diretta Facebook da Matteo Salvini subito dopo il discorso di fine anno di ...

Ascolti - L'anno che verrà su Rai1 è lo show più visto. Oltre 10 milioni per il discorso di Mattarella : Lo show condotto da Amadeus da Potenza è il programma più visto della sera del 31 dicembre. Grande attenzione per il...

Mattarella - solo Salvini boccia il discorso di fine anno : “Le mie parole sono più scomode - ma vere” : Elogi bipartisan al discorso di fine anno tenuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dal premier Conte passando per i leader di maggioranza e opposizioni, è arrivato il plauso alle parole del Capo dello Stato. Unica voce fuori dal coro quella di Matteo Salvini: "Le mi sono parole scomode. O facciamo in fretta, o questo paese si spegne".Continua a leggere

Mattarella - discorso di fine anno : «Italiani - dobbiamo avere più fiducia in noi stessi» : Nel tradizionale messaggio del 31 dicembre il capo dello Stato ricorda le «ferite» della crisi e della disoccupazione ma sottolinea: «Abbiamo le energie per affrontarle»

Mattarella - messaggio di fine anno : «Italiani - dobbiamo avere più fiducia in noi stessi» : Nel tradizionale messaggio del 31 dicembre il capo dello Stato ricorda le «ferite» della crisi e della disoccupazione ma sottolinea: «Abbiamo le energie per affrontarle»

Angel Vargas Fernandez - il più giovane Cavaliere scelto da Mattarella : «Sono grato a questo Paese. Ora vorrei la cittadinanza - ma che non sia un regalo» : A soli 20 anni non ha esitato a salire sul tetto di un furgone per poi allungare le braccia e prendere al volo un bimbo di 4 anni che stava precipitando da un balcone al secondo piano. Per questo Angel Vargas Fernandez – nato in Argentina, ma lodigiano di adozione – è stato scelto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella come Cavaliere della Repubblica. Insieme a lui, riceveranno l’onorificenza altre 31 persone. ...

Piazza Fontana - Mattarella a Milano "Repubblica più forte degli attacchi" : Il Capo dello Stato parteciperà alla seduta straordinaria del Consiglio a Palazzo Marino. Nel pomeriggio la manifestazione ufficiale e quelle annunciate da anarchici e centri sociali. Per la prima volta un presidente della Repubblica in città per l’anniversario Segui su affaritaliani.it

Mattarella : "Senza evasione più soldi per stipendi e pensioni" : L'evasione fiscale in Italia è una piaga dura da debellare e la prossima manovra finanziaria promette di incentivare l'utilizzo dei pagamenti digitali così da tentare di convincere i cittadini a preferire la tracciabilità delle transazioni, mentre si continua discutere del carcere per i grandi evasori.Oggi anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è voluto intervenire sull'evasione fiscale, sottolineando l'ovvio che per molti ...

Mattarella : "Senza l'evasione ci sarebbero più soldi per stipendi e pensioni" : l'evasione fiscale in Italia è una piaga dura da debellare e la prossima manovra finanziaria promette di incentivare l'utilizzo dei pagamenti digitali così da tentare di convincere i cittadini a preferire la tracciabilità delle transazioni, mentre si continua discutere del carcere per i grandi evasori.Oggi anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è voluto intervenire sull'evasione fiscale, sottolineando l'ovvio che per molti ...

Mattarella : “C’è chi paga le tasse con onestà e chi sfrutta gli altri e questo è ingiusto. Senza evasione stipendi e pensioni sarebbero più alti” : “L’evasione? È l’esaltazione dell’individualismo esagerato. È un problema serio in molti paesi, lo è nel nostro. Significa ignorare che si vive insieme e la convivenza significa contribuire tutti insieme, come dice la Costituzione, alla vita comune. Chi evade si sottrae a questi doveri, cerca di sfruttare le tasse che pagano gli altri per i servizi di cui si avvale. È una cosa a rifletterci davvero indecente, di ...

La condanna di Mattarella : “Evasori indecenti - senza evasione stipendi e pensioni più alte” : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, condanna chi evade le tasse, rispondendo a una domanda degli studenti incontrati al Quirinale: "È una cosa, a rifletterci, davvero indecente. Se scomparisse l'evasione, le possibilità di aumentare pensioni, di aumentare stipendi, di abbassare le tasse per chi le paga sarebbero di molto aumentate".

Allarme Istat : 600mila disabili isolati<br>Mattarella : "Offrire loro più opportunità" : In occasione della Giornata del disabile l’Istat lancia l’Allarme sulla situazione in Italia. Tra i dati, spicca quello sulla moltitudine di persone non autosufficienti costrette a badarsi da sole: "Oltre seicentomila persone con limitazioni gravi vivono in una situazione di grande isolamento, senza nessuna rete su cui poter contare in caso di bisogno. Di queste, ben 204mila sono completamente sole". Solo il 43,5% delle persone disabili può ...

Mattarella - il discorso all’Anci : “A Venezia ritardi non più accettabili. Soluzione per Taranto è di primaria importanza per il Paese” : Venezia e Taranto. Nel suo discorso ai sindaci riuniti all’assemblea Anci, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si concentra inevitabilmente su due Comuni che, per motivi diversi, sono al centro delle attenzioni del Paese. “Solidarietà e vicinanza a Taranto, investita, in questi giorni, da una grave questione, la cui Soluzione è di primaria importanza per l’economia e il lavoro italiani”, ha detto il capo dello Stato ...