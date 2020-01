LIVE Tour de Ski, 10 e 15 km pursuit Dobbiaco in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di mercoledì 1 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle gare di Dobbiaco – I numeri di Dobbiaco al Tour de Ski maschile – I numeri di Dobbiaco al Tour de Ski femminile – Programma, orari, tv delle gare di oggi a Dobbiaco – La cronaca delle gare di ieri – La classifica del Tour de Ski maschile – La classifica del Tour de Ski femminile Buongiorno, buon anno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare odierne del Tour de Ski: è la seconda giornata dell’evento a tappe che caratterizza ormai da un decennio questo periodo dell’anno e oggi si disputa la seconda giornata di gare a Dobbiaco, dopo le due sfide a tecnica libera di ieri. Si gareggia anche quest’oggi a Dobbiaco, per le due gare ad inseguimento: una 10 km femminile e una 15 km maschile a tecnica classica che potrebbero dare un volto quasi definitivo alla classifica generale ... Leggi la notizia su oasport

topo1966 : RT @asolermusic_it: Quest'anno è stato pieno di tanti regali inaspettati!Una band incredibile che porta il Live Show più in alto!Sing meine… - asolermusic_it : Quest'anno è stato pieno di tanti regali inaspettati!Una band incredibile che porta il Live Show più in alto!Sing m… - melissapark95 : Allora che dire...questo è il primo anno che passo con loro e devo ringraziarli per molte cose ma principalmente pe… -