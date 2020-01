LIVE Calciomercato, trattative e affari 1° gennaio in DIRETTA: Juventus, è fatta per Kulusevski (Di mercoledì 1 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.27 SAMPDORIA – Nicola Murru è motivato a restare alla Sampdoria come ha dichiarato a SampdoriaNews: “Mercato? Sto bene qui. Il prossimo obiettivo è il gol”. 17.02 FIORENTINA – Federico Chiesa era in campo oggi per l’allenamento, è forse la migliore notizia di mercato per i viola che devono recuperare il migliore rendimento della loro stela. 16.39 Juventus – I bianconeri hanno chiuso per Dejan Kulusevsi. Domani sono previste le visite mediche a Torino, poi firma fino al 2024 con un contratto da 3 milioni di euro all’anno. Lo svedese dovrebbe rimanere a Parma ma non è così scontato come riporta tuttomercatoweb. 16.23 REAL MADRID – Ci sarebbero dei contatti con Sadio Mané, stella del LIVErpool. Secondo Le10Sport, i Blancos puntano all’africano per l’estate ma ha un contratto con i ... Leggi la notizia su oasport

