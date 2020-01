Le mostre da vedere per cominciare bene il 2020 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Mantegna a TorinoLa storia della fotografia a TorinoSimone Peterzano a BergamoLe donne nell'arte a BresciaGeorge de la Tour a MilanoSteve McCurry a MonzaIl Giappone a MonzaGaetano Previati a FerraraIl mito di Ulisse a ForlìAnno nuovo, nuove mostre: i grandi appuntamenti con l’arte sono di solito concentrati in primavera e in autunno, ma quest’anno ci sono alcune esposizioni molto interessanti che aprono al pubblico tra dicembre e gennaio, e sono quindi perfette per iniziare il 2020 con un momento di bellezza. Cominciamo con almeno un paio di grandi nomi: Mantegna e Georges de la Tour: al primo è dedicata una grande mostra a palazzo Madama di Torino, che ripercorre l’intera carriera di uno dei maestri del primo Rinascimento, al secondo invece (riscoperto dalla critica solo un centinaio d’anni fa) spetta il palcoscenico del palazzo Reale di Milano che, dal 7 ... Leggi la notizia su vanityfair

