Il salvataggio di Brie (Di mercoledì 1 gennaio 2020) La storia di questo cucciolo è stata diffusa dei volontari dell’associazione Hope For Paws, dopo che hanno ricevuto una chiamata su un cane randagio, che correva per le strade trafficate di Los Angeles. Quando i ragazzi si sono recati sul posto, hanno notato che si trattava di un bull terrier di nome Brie, molto amichevole, nonostante fosse stato abbandonato. Senza esitare, il cane è salito sul mezzo del gruppo di salvataggio e si è lasciato portare dal veterinario, dove è stato curato e dove è stato individuato il suo microchip. Brie aè risultato appartenere ad una donna che abitava a circa 400 miglia di distanza. Purtroppo, quando i volontari l’hanno contattata, lei ha spiegato loro, che aveva troppo lavoro e che aveva deciso di lasciare il suo cane a casa di zia. Non era più lei ad occuparsene e non le interessava se era stato trovato per strada. Quando i ragazzi hanno ... Leggi la notizia su bigodino

