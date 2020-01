Calendario F1 2020: programma, tv, date, orari, guida Sky e TV8 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Saranno 22 i GP del Mondiale 2020 di Formula Uno. La massima categoria del Motorsport si fa sempre più ricca di appuntamenti: in Vietnam (5 aprile) sul nuovissimo circuito cittadino di Hanoi, mentre vi sarà il gradito ritorno dell’Olanda sul rinnovato tracciato di Zandvoort il 3 maggio. Dispiace constatare, invece, dell’uscia di scena del weekend di Hockenheim (Germania), mentre rimane, almeno per il momento, il fine settimana a Barcellona (Spagna). Tutto avrà inizio dall’Australia, a Melbourne, 15 marzo, e come da consuetudine la chiosa sarà ad Abu Dhabi, sul tracciato di Yas Marina, il 29 novembre. Guardando all’appuntamento italiano di Monza, il 6 settembre il Tempio della velocità sarà particolarmente “frequentato”. Si prospetta, quindi, una stagione particolarmente lunga. Calendario F1 2020: programma, tv, date, orari, guida Sky e TV8 ... Leggi la notizia su oasport

