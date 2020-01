Botti di Capodanno, due minorenni perdono la mano nel Milanese (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Capodanno 2020 feriti: 2 minorenni perdono la mano Un 23enne e un 14enne nel Milanese, in due episodi distinti, hanno subito l’amputazione di una mano a causa delle gravi ferite riportate nell’esplosione di petardi. Il primo episodio è accaduto in via Capuana, a Milano, intorno a mezzanotte e mezza, e ha coinvolto oltre al giovane, altri due ragazzini, tutti di origine romena. Il 14enne invece è rimasto dilaniato poco prima dell’una in via De Gasperi a Cuggiono (Milano). Nessuno dei due è in pericolo di vita. Leggi anche: Botti di Capodanno: morto un 26enne ad Ascoli, 48 feriti nel Napoletano Leggi la notizia su tpi

