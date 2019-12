Uomini e Donne, Carlo Pietropoli: Jessica e Chiara vacanze insieme, sul web scoppia la polemica (Di martedì 31 dicembre 2019) Jessica Nogueirao e Chiara Cainell, le corteggiatrici di Carlo Pietropoli, sembrano essere sempre più unite, la loro amicizia scatena la polemica L’amicizia nata tra Jessica Nogueirao e Chiara Cainelli sta facendo molto discutere sul web. Il motivo? Entrambe corteggiano Carlo Pietropoli al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Le due corteggiatrice hanno trascorso un po’ di tempo insieme durante le vacanze di Natale, Jessica ha infatti postato una foto dove si mostra insieme alla Cainelli. Sono in molti a pensare che sia strano che le due abbiano legato tanto, dal momento che corteggiano lo stesso uomo. Come riescono Jessica Nogueirao e Chiara Cainelli ad essere amiche se entrambe stanno cercando di conquistare Carlo? Per molti le due non sono realmente interessate al tronista, sarebbero quindi a Uomini e Donne solo per ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

