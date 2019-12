Scegli la stella che ti piace di più e scopri cosa ha preparato per te il 2020 (Di martedì 31 dicembre 2019) Molte persone amano i test psicologici. Alcuni li controllano per verificare o capire qualcosa e altri amano trascorrere del tempo e perché no, forse per farsi ispirare! Questo test prima del nuovo anno farà sicuramente piacere a molti. Nell’immagine seguente seleziona la stella che ti piace di più e scopri cosa ti ha preparato il 2020. stella n. 1: L’indipendenza caratterizza il tuo camino. Non ci sono restrizioni sulla tua strada. Le tue capacità artistiche probabilmente genereranno nuovi profitti nel nuovo anno. Non dovrai lavorare duro per avere successo sul lavoro, tutto ciò che devi fare è impegnarti di più e l’obiettivo sarà raggiunto il più presto possibile. stella n. 2: Sei una persona molto pratica ed equilibrata. Stare con te è sempre comodo perché sei una persona affidabile. Sebbene tu sia una persona forte, non ti piace il fatto che le persone notino ... Leggi la notizia su bigodino

ScalabroFS : RT @agsmag_it: 'Scegli una carta dal tuo mazzo dei ricordi': Ricordi e frammenti che abbiamo conservato alla rinfusa mentre il nostro piane… - agsmag_it : 'Scegli una carta dal tuo mazzo dei ricordi': Ricordi e frammenti che abbiamo conservato alla rinfusa mentre il nos… - Frasiecolori : RT @Lalterego_21: ...Chiudi gli occhi, esprimi un desiderio Ed immagina che sia vero E adesso guarda il cielo e scegli una stella Prendi la… -