Raffica di multe su via Duomo: oltre 300 sanzioni per sosta selvaggia (Di martedì 31 dicembre 2019) oltre 300 multe per sosta selvaggia su via Duomo, nel cuore di Napoli. Altre 54 sanzioni sono scattate invece per abbandono di rifiuti, mentre due attività commerciali sono state multate per aver occupato più suolo pubblico di quanto la loro concessione prevedesse. L'operazione è stata svolta dagli agenti della Polizia Locale di Napoli dell'Unità Operativa Tutela Ambientale nelle ore antecedenti il Capodanno. Leggi la notizia su napoli.fanpage

