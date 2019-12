Morto il famoso pasticcere Paolo Luni: è caduto dalle scale mentre andava in laboratorio (Di martedì 31 dicembre 2019) È Morto a 72 anni il Cavaliere Paolo Luni, tra i maestri pasticceri più famosi di Padova e del Veneto con la sua Pasticceria Caffettiera "Estense". Il decesso è avvenuto a seguito di una emorragia cerebrale dopo essere caduto dalle scale mentre si recava nel laboratorio di famiglia. "Era un passo avanti in tutto, nel lavoro come nelle sue passioni". Leggi la notizia su fanpage

