Limbiate, fuga di gas da una cabina, intervento dei Vigili del fuoco (Di martedì 31 dicembre 2019) fuga di gas questa mattina a Limbiate in via Tolstoj. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti delle traverse limitrofe che, passando nei pressi del centro sportivo comunale, hanno sentito un forte odore di gas. Sul posto sono arrivate due squadre di Vigili del fuoco, partite dai distaccamenti di Desio e Bovisio Masciago. Hanno individuato la perdita che proveniva dalla cabina dei contatori di un’azienda al civico 69. I pompieri hanno messo in sicurezza il contatore e chiamato l’azienda di distribuzione del gas, giunta sul posto nel giro di pochissimo, per la sistemazione della perdita. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

