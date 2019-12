Incidente in Trentino: base jumper precipita e muore (Di martedì 31 dicembre 2019) Grave Incidente questa mattina in Trentino: un base jumper russo è morto dopo essersi lanciato da Cima Capi, sopra il lago di Garda. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L’uomo faceva parte di una comitiva di appassionati dello sport estremo. Cima Capi è un luogo sempre più frequentato dagli appassionati di base jumping provenienti da tutto il mondo.L'articolo Incidente in Trentino: base jumper precipita e muore Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

