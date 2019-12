Fiorello: “Mi operarono al p**e. Mi sentii come un pacco regalo” (Di martedì 31 dicembre 2019) Fiorello, impegnato a sensibilizzare sulla prevenzione, raccontò una passata esperienza della sua vita Fiorello show. Citando il drammaturgo tedesco Bertolt Brecht (una massima rievocata alla presentazione di Tolo Tolo, il nuovo film di Checco Zalone), bisogna essere seri sulle cose ridicole e ridere sulle cose serie. Ed embè, se di mezzo ci va la salute, tanto ridicola la questione non è. Per sorriderci quantomeno sopra serve qualcuno dotato di forte spirito autoironico, uno tipo Fiore. Lo showman siciliano ha appena concluso Viva RaiPlay!, progetto inedito lanciato sulla piattaforma on-demand del servizio radiotelevisivo pubblico, consacratosi a caso internazionale. Caso internazionale Proprio pochi giorni fa, il noto magazine Variety ha raccontato lo strepitoso seguito del format, una prima assoluta. Solo Fiorello poteva toccare tali vette di popolarità, tra i poch(issim)i personaggi ... Leggi la notizia su kontrokultura

